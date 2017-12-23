"Ливерпуль" готовит 70 млн на трансфер Вирджила ван Дейка из "Саутгемптона"

24 декабря 2017 20:39

Футбольный клуб "Ливерпуль" во время предстоящего зимнего трансферного окна в январе 2018 года собирается подписать защитника сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка выступающего в команде "Саутгемптон".По информации британских газет, "мерсисайдцы" достигли предварительной договоренности с "святыми" по трансферу 26-летнего игрока линии обороны. Отмечается, что "Ливерпуль" готов потратить на покупку Ван Дейка около 70 миллионов фунтов стерлингов, которые убедят руководство "Саутгемптона" отпустить своего голландского защитника.Ранее сообщалось о том, что Вирджил ван Дейк находится в сфере интересов "Манчестер Сити" и "Челси", которые могут составить "Ливерпулю" серьезную конкуренцию.Поделиться: