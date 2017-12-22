"Интер" хочет зимой взять в аренду Мхитаряна из "Манчестер Юнайтед"

24 декабря 2017 10:36

Один из лидеров итальянской Серии А футбольный клуб "Интер" этой зимой в январе готов подписать атакующего полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна, выступающего в составе английской команды "Манчестер Юнайтед".Как пишут итальянские газеты, "нерадзурри" не готовы выкупить полностью права на 28-летнего футболиста "манкунианцев", а готовы пока только взять его в аренду до конца текущего сезона. При этом отмечается, что "Интеру" придется столкнуться с конкуренцией в борьбе за Мхитаряна, в котором также заинтересована его бывшая команда немецкая "Боруссия Дортмунд", гду тот провел несколько очень успешных лет.Поделиться: