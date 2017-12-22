"Реал Мадрид" готов потратить зимой на трансферы 200 млн

24 декабря 2017 08:53

После поражения в матче чемпионата Испании от "Барселоны" с крупным счетом, руководство мадридского "Реала" во главе с Флорентино Пересом готово значительно усилить свой состав во время предстоящего зимнего трансферного окна в январе 2018 года.Как сообщается, что в стане "королевского клуба" готовы потратить на новых игроков около 200 миллионов евро, дабы подписать новых высококлассных футболистов, которые смогут вернуть доверие болельщиков команды. В качестве возможных новичков "Реала" называются испанский голкипер "Атлетика Бильбао" Кепа Аррисабалага, итальянский защитник "Милана" Леонардо Бонуччи и итальянский нападающий "Интера" Мауро Икарди.Поделиться: