"Реал Мадрид" может в январе выставить Бензема на трансфер

24 декабря 2017 08:45

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" после крупного поражения в Эль Класико от "Барселоны" может выставить на трансфер своего французского нападающего Карима Бензема, и найти ему более достойную замену.Как пишут зарубежные СМИ, руководство "королевского клуба" поставило ультиматум французскому нападающему, если он не проявит себя в матче с "сине-гранатовыми", ему будут искать замену. В качестве возможного кандидата на позицию нового форварда для мадридского "Реала" называют нападающего итальянского "Интера" Мауро Икарди.Отметим, что в нынешнем сезоне Карим Бензема забил всего два гола в 12 матчах чемпионата Испании.Поделиться: