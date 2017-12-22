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"Реал Мадрид" может в январе выставить Бензема на трансфер

24 декабря 2017 08:45
Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" после крупного поражения в Эль Класико от "Барселоны" может выставить на трансфер своего французского нападающего Карима Бензема, и найти ему более достойную замену.
"Реал Мадрид" может в январе выставить Бензема на трансфер

Как пишут зарубежные СМИ, руководство "королевского клуба" поставило ультиматум французскому нападающему, если он не проявит себя в матче с "сине-гранатовыми", ему будут искать замену. В качестве возможного кандидата на позицию нового форварда для мадридского "Реала" называют нападающего итальянского "Интера" Мауро Икарди.

Отметим, что в нынешнем сезоне Карим Бензема забил всего два гола в 12 матчах чемпионата Испании.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид
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