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Может состояться трансфер Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" в "Реал Мадрид"

23 декабря 2017 16:57
Опытный нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро может уже во время следующих трансферных окон перейти из английской команды "Манчестер Сити" в испанский футбольный клуб "Реал Мадрид".
Может состояться трансфер Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" в "Реал Мадрид"

Как сообщается британскими газетами, у 29-летнего аргентинца складываются непростые отношения с нынешним наставником "горожан" испанским тренером Хосепом Гвардиолой, в связи с чем, многие считают, что Агуэро близок к тому, чтобы сменить команду. Отмечается, что за ситуацией следит мадридский "Реал", который заинтересован в Серхио, и рассматривает вариант его покупки.

Трансферная стоимость Серхио Агуэро может составить около 70 миллионов евро.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Англия, Трансферы Реал Мадрид, Трансферы Манчестер Сити
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