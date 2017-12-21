Может состояться трансфер Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" в "Реал Мадрид"

23 декабря 2017 16:57

Опытный нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро может уже во время следующих трансферных окон перейти из английской команды "Манчестер Сити" в испанский футбольный клуб "Реал Мадрид".Как сообщается британскими газетами, у 29-летнего аргентинца складываются непростые отношения с нынешним наставником "горожан" испанским тренером Хосепом Гвардиолой, в связи с чем, многие считают, что Агуэро близок к тому, чтобы сменить команду. Отмечается, что за ситуацией следит мадридский "Реал", который заинтересован в Серхио, и рассматривает вариант его покупки.Трансферная стоимость Серхио Агуэро может составить около 70 миллионов евро.Поделиться: