"Манчестер Сити" - "Борнмут", прогноз, прямая онлайн трансляция

23 декабря 2017 15:59

Сегодня в рамках 19-го тура чемпионата Англии по футболу состоится интересный матч между командой "Манчестер Сити" и клубом "Борнмут", прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:00 по московскому времени.Прогноз. В нынешнем розыгрыше команда Хосепа Гвардиолы штампует одну победу за другой, устанавливая разные рекорды и уверенно возглавляя турнирную таблицу Премьер-лиги. Сегодня мало шансов на то, что гости смогут не прооиграть, вероятно "горожане" обыграют своего соперника с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Борнмут" будет доступна на спортивном канале Матч ТВ, посмотреть ее можно начиная с 18:00 (время московское).Поделиться: