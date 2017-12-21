"Арсенал" готов выкупить трансфер нападающего "Барселоны" Хосе Арнаиса

23 декабря 2017 12:56

Представитель английской Премьер-лиги футбольный клуб "Арсенал" рассматривает возможность выкупа трансфера молодого нападающего испанской команды "Барселона" Хосе Арнаиса, уже этой зимой в январе 2018 года.Сообщается о том, что тренерский штаб "канониров" ищет потенциальную замену своему чилийскому форварду Алексису Санчесу, который с большой вероятностью сменит команду в ближайшее время. В связи с этим, в стане "Арсенала" на место нового нападающего рассматривают 22-летнего Арнаиса, который в нынешнем сезоне выступает за "Барселону Б", в ее составе испанский форвард забил уже шесть голов в 18 сыгранных матчах в Сегунде, второй по уровне испанской лиге.Поделиться: