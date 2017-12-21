"Манчестер Сити" готовит "Барселоне" 56 млн за трансфер Серхио Бускетса

23 декабря 2017 12:20

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет попробовать выкупить у своей бывшей команды испанской "Барселоны" трансфер опытного полузащитника Серхио Бускетса.По информации британских газет, наставник "горожан" заинтересован в 29-летнем игроке сборной Испании, в связи с чем, руководство клуба постарается договориться по трансферу Бускетса. При этом, отмечается, что в контракте испанца прописаны отступные в размере 200 миллионов евро, но как утверждается, Гвардиола считает, что можно договориться и за 56 миллионов евро.Действующий контракт Серхио Бускетса с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.Поделиться: