"Ювентус" и "Рома" интересуются трансфером Дармиана из "Манчестер Юнайтед"

23 декабря 2017 12:09

Во время зимнего трансферного окна в январе 2018 итальянские команды "Ювентус" и "Рома" могут попробовать подписать защитника Маттео Дармиана, выступающего в составе английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".Итальянские газеты пишут о том, что 28-летний игрок "манкунианцев" из-за слишком малого количества игрового времени в Англии может вернуться выступать на родину. И главными претендентами на покупку Дармиана называются как раз "старая синьора" и "римляне", они могут поспорить между собой за трансфер футболиста сборной Италии.В нынешнем сезоне Маттео сыграл всего в четырех матчах английской Премьер-лиги.Поделиться: