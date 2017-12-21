Президент "Реала" ведет переговоры по трансферу Криштиану Роналду?

22 декабря 2017 16:48

Президент испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Флорентино Перес ищет новую команду лучшего игрока планеты португальца Криштиану Роналду, ведя переговоры по его трансферу с потенциальными покупателями.Об этом сообщается зарубежными газетами, которые утверждают, что Перес уже решил идти дальше без Роналду, и по этому готов продать его, только круг потенциальных покупателей очень узок. СМИ пишут о том, что президент "сливочных" хочет на месте Криштиану видеть новую звезду в лице бразильского форварда Неймара, и якобы Перес пытается договориться об обмене его на Роналду во время следующего летнего трансферного окна.При этом напомним, что Роналду недавно говорил, что хотел бы всю свою карьеру играть за "Реал Мадрид".Поделиться: