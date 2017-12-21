Озил может зимой перейти из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед"

22 декабря 2017 16:33

Полузащитник сборной Германии Месут Озил во время следующего зимнего трансферного окна в январе 2018 может перейти из лондонского футбольного клуба "Арсенал" в "Манчестер Юнайтед", который в нем заинтересован.У 29-летнего футболиста контракт с "канонирами" заканчивается следующим летом, и если Озил решит уйти, то по окончании текущего сезона он сможет сделать это бесплатно. В связи с этим, британские газеты сообщают о то, что есть вероятность того, что в "Арсенале" могут согласиться продать немецкого полузащитника в "Манчестер Юнайтед" в январе, чтобы хоть какую то часть денег на этом заработать, а не отпустить Месута летом бесплатно в статусе свободного агента.Поделиться: