Может состояться трансфер Пашалича из "Спартака" в "Галатасарай"

22 декабря 2017 16:12

Хорватский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Марио Пашалич уже во время предстоящего зимнего январского трансферного окна может сменить команду и перейти в турецкий "Галатасарай", о чем пишут зарубежные СМИ.Сообщается о том, что турецкий клуб пытается договориться по покупке 22-летнего игрока "красно-белых" с лондонским "Челси", которому принадлежат на него права. Если "Галатасарай" сможет согласовать подписание Пашалича, то тот может уйти из московского "Спартака" уже в январе, не смотря на то, что он находится в стане российского клуба на правах аренды до конца текущего сезона.На данный момент Пашалич сыграл за "Спартак" в 15 матчах чемпионата Росси, в которых забил 4 гола.Поделиться: