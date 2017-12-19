"Манчестер Юнайтед" готовит 90 млн за трансфер Эдена Азара из "Челси"

21 декабря 2017 03:00

Один из лидеров чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов предложить лондонской команде "Челси" около 90 миллионов фунтов стерлингов за трансфер бельгийского полузащитника Эдена Азара.Об этом пишут британские газеты, которые утверждают, что "манкунианцы" в попытке подписать Азара готовы установить новый рекорд английской Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" планирует трансфер бельгийца во время летнего перерыва.Напомним о том, что еще одним клубом, который может побороться за Эдена Азара является испанский "Реал Мадрид", который может составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в попытке подписать атакующего полузащитника "Челси".Поделиться: