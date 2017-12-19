"Ньюкасл" поборется за трансфер Давида Луиса из "Челси"

21 декабря 2017 02:23

Английский футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед" заинтересовался возможностью подписать в январе опытного центрального защитника сборной Бразилии и лондонского "Челси" Давида Луиса.Сообщается, что "сороки" присоединились к клубам, которые хотели бы видеть в своем составе защитника "Челси". При этом уточняется то, что "Ньюкасл Юнайтед" не думает о покупке игрока "синих", а только о полугодовой аренде до конца текущего сезона.Напомним, что многие зарубежные газеты пишут о том, что Давид Луис может уйти из "Челси" уже в январе, и в его услугах заинтересованы несколько команд, среди которых "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Ювентус".Поделиться: