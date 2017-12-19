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Трансфер Гризманна может состояться в "Манчестер Юнайтед" вместо "Барселоны"

21 декабря 2017 01:51
Испанский клуб "Атлетико Мадрид" может согласиться на трансфер своего французского нападающего Антуана Гризманна в "Манчестер Юнайтед", а не в "Барселону", которая активно им интересуется и уже ведет переговоры.
Трансфер Гризманна может состояться в "Манчестер Юнайтед" вместо "Барселоны"

Сообщается о том, что руководство "матрасников" готово отпустить 26-летнего форварда сборной Франции в стан "манкунианцев", и такое решение продиктовано тем, что в "Атлетико" не хотят продавать Гризманна своему сопернику по чемпионату Испании, дабы не усиливать состав "Барселоны".

Напомним, ранее сообщалось о том, что мадридский "Атлетико" подал в ФИФА жалобу из-за контактов "Барселоны" с представителями Гризманна, и пытались убедить его к ним присоединиться.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Испания, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Барселона, Трансферы Атлетико Мадрид
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