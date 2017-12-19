"Тоттенхэм" заинтересован в трансфере Луиса Суареса из "Барселоны"

21 декабря 2017 01:19

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур" заинтересован в трансфере нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса, который уже несколько лет успешно выступает в составе испанской команды "Барселона".По сообщениям британских газет, в стане "шпор" рассматривают вариант покупки 30-летнего форварда "сине-гранатовых". В лондонском клубе считают, что Суарес может быть доступным для подписания, так как "Барселона" хочет купить нового нападающего Антуана Гризманна, и для уругвайца повысится уровень конкуренции.На данный момент в текущем сезоне в составе "Барселоны" Луис Суарес забил 9 голов в 13 сыгранных матчах чемпионата Испании.Поделиться: