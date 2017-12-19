Смолов согласен на трансфер из "Краснодара" в зарубежный клуб

20 декабря 2017 10:26

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов, выступающий в составе клуба "Краснодар", подтвердил то, что он готов на трансфер в зарубежную команду, готов к выступлениям в новом чемпионате.Как заявил 27-летний форвард "быков", он готов выйти из зоны комфорта, и попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, готов принять вызов в новом клубе.Напомним, что ранее сообщалось о том, что Смоловым интересуется английский футбольный клуб "Вест Хэм Юнайтед", а также то, что игрок российской сборной находится в списке интересов мадридского "Реала".Отметим, что Фёдор Смолов два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, и в этом розыгрыше также идет в списке лидеров.Поделиться: