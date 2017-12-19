"Манчестер Юнайтед" может предложить "Ювентусу" обмен Мхитаряна на Сандро

19 декабря 2017 22:05

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может предложить чемпиону Италии туринскому "Ювентусу" обменять своего полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна на защитника сборной Бразилии Алекса Сандро."Манкунианцы" заинтересованы в 26-летнем бразильце, и хотели бы его подписать уже в январе этой зимой. При этом ранее сообщалось о том, что португальский наставник английского клуба Жозе Моуринью готов расстаться с Мхитаряном, который сейчас не часто выходит на поле. По информации британских СМИ, есть вариант при котором "Манчестер Юнайтед" может предложить обмен игроками, своего полузащитника на защитника "Ювентуса".Поделиться: