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"Манчестер Юнайтед" может предложить "Ювентусу" обмен Мхитаряна на Сандро

19 декабря 2017 22:05
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может предложить чемпиону Италии туринскому "Ювентусу" обменять своего полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна на защитника сборной Бразилии Алекса Сандро.
"Манчестер Юнайтед" может предложить "Ювентусу" обмен Мхитаряна на Сандро

"Манкунианцы" заинтересованы в 26-летнем бразильце, и хотели бы его подписать уже в январе этой зимой. При этом ранее сообщалось о том, что португальский наставник английского клуба Жозе Моуринью готов расстаться с Мхитаряном, который сейчас не часто выходит на поле. По информации британских СМИ, есть вариант при котором "Манчестер Юнайтед" может предложить обмен игроками, своего полузащитника на защитника "Ювентуса".
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Италия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Ювентус
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