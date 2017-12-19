"Барселона" отрицает переговоры по трансферу Гризманна из "Атлетико"

19 декабря 2017 21:53

Представители испанской команды "Барселона" заявили о том, что они не вели ни каких переговоров по трансферу нападающего сборной Франции и мадридского клуба "Атлетико" Антуана Гризманна.Это заявление поступило в ответ на то, что "матрасники" подали жалобу в ФИФА из-за того, что представители "сине-гранатовых" встречались с членами семьи Гризманна, и якобы обсуждали его возможный трансфер в стан "Барселоны". В каталонском клубе заявили, что ни с какими футболистами не вели ни каких переговоров, соответственно, не нарушали ни каких правил.Напомним, что СМИ регулярно сообщают о том, что "Барселона" хочет подписать Антуана Гризманна следующим летом, и уже контактирует с его представителями и семьей.Поделиться: