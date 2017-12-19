"Атлетико Мадрид" пожалуется в ФИФА на "Барселону" из-за трансфера Гризманна

19 декабря 2017 19:20

Мадридский футбольный клуб "Атлетико" собирается подать жалобу в ФИФА на другого представителя чемпионата Испании команду "Барселона", а причиной стал возможный трансфер нападающего сборной Франции Антуана Гризманна.Жалоба будет подана из-за того, что представители "каталонцев" встречались членами семьи Гризманна, и обсуждали его возможный переход в стан "Барселоны". Руководство "матрасников" посчитало это поведение неподобающим, нарушающим права их клуба, так как "сине-гранатовые" по ходу сезона пытаются переманить их лучшего нападающего, ослабляя конкурента.Отметим то, что кроме "Барселоны", в услугах Антуана Гризманна заинтересован еще и мадридский "Реал".Поделиться: