Зидан против трансфера Неймара из "ПСЖ" в "Реал Мадрид"

19 декабря 2017 18:56

Главный тренер испанского клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан не заинтересован в возможном трансфере нападающего сборной Бразилии Неймара, который в нынешнем сезоне защищает цвета французской команды "Пари Сен-Жермен".Ранее сообщалось о том, что "королевский клуб" рассматривает возможность покупки бывшего форварда "Барселоны" следующим летом, и якобы в этом направлении руководством "Реала" делаются шаги. При этом как пишут испанские газеты, наставник "сливочных" Зинедин Зидан против подписания Неймара, так как по словам источников, он считает, что бразильский нападающий может негативно повлиять на его команду, и что француз делает ставку в атаке на Роналду, Бэйла и Бензема.Поделиться: