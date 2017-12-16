"Реал Мадрид" ведет переговоры по трансферу Эдена Азара из "Челси"

19 декабря 2017 18:41

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" ведет переговоры по трансферу атакующего полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара, который уже несколько лет успешно защищает цвета английской команды "Челси".По информации английских газет, главный тренер "королевского клуба" француз Зинедин Зидан заинтересован в 26-летнем игроке "синих", в связи с чем, поручил руководству "Реала" договориться с "Челси" по покупке Азара во время следующего летнего трансферного окна.Отмечается то, что в случае перехода Эдена Азара в "Реал Мадрид", испанский полузащитник "сливочных" Марко Асенсио может уйти, одним из вариантов является "Манчестер Сити".Поделиться: