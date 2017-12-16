"Манчестер Сити" поспорит за трансфер Уилфрида Заа с "Арсеналом" и "Челси"

19 декабря 2017 11:20

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готов поспорить с "Арсеналом" и "Челси" за трансфер ивуарийского атакующего полузащитника Уилфрида Заа, выступающего в составе команды "Кристал Пэлас".Сообщается о том, что "горожане" могут уже этой зимой во время трансферного окна в январе попробовать выкупить 25-летнего футболиста, на это руководство "Манчестер Сити" может выделить около 40 миллионов фунтов стерлингов.Отмечается, что ранее зарубежные спортивные газеты сообщали о том, что в услугах Уилфрида Заа заинтересованы еще два английских клуба "Арсенал" и "Челси", которые могут составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за полузащитника "Кристал Пэлас".Поделиться: