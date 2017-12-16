Помощник тренера "Манчестер Сити" Артета может заменить в "Арсенале" Венгера

19 декабря 2017 10:39

Микель Артета, являющийся помощником главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы может стать тем, кто может заменить на тренерском мостике лондонского "Арсенала" французского специалиста Арсена Венгера.По сообщениям британских газет, именно Артета, который в течение семи сезонов выступал в составе "канониров", может стать новым главным тренером лондонского клуба.Разговоры об уходе Арсена Венгера появляются уже достаточно давно, так как многих не устраивают результаты "Арсенала", который давно уже не выигрывал чемпионат Англии, не говоря уже о еврокубках.Артета же выглядит интересным кандидатом на пост наставника "Арсенала", тем более он набирается опыта работы с таким большим специалистом, как Хосеп Гвардиола.Поделиться: