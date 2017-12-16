"Валенсия" заинтересована в трансфере Тео Уолкотта из "Арсенала"

19 декабря 2017 10:20

Представитель чемпионата Испании команда "Валенсия" заинтересовалась возможность трансфера опытного нападающего сборной Англии Тео Уолкотта, который уже много лет выступает в лондонском футбольном клубе "Арсенал".Ранее сообщалось о том, что в услугах 28-летнего футболиста канониров заинтересованы такие команды, как "Эвертон" и "Вест Хэм Юнайтед", также рассматривалось возвращение в "Саутгемптон". И как стало известно не так давно, испанская "Валенсия" тоже обратила внимание Уолкотта, который вполне способен усилить её состав.Отметим, что в нынешнем сезоне Тео очень мало играет, на его счету на данный момент всего три матча в Премьер-лиге, и все три выходы на замену.Поделиться: