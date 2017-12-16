"Арсенал" интересуется трансфером Давида Луиса из "Челси"

19 декабря 2017 10:07

Футбольный клуб "Арсенал" рассматривает возможность трансфера центрального защитника сборной Бразилии Давида Луиса, который в настоящее время выступает в составе другой лондонской команды "Челси".Сообщается о том, что "канониры" готовы включить в борьбу за опытного 30-летнего игрока линии обороны "аристократов" уже во время ближайшего зимнего трансферного окна, которое открывается в январе 2018. Отмечается, что на трансфер Давида Луиса "Арсенал" может потратить около 30 миллионов фунтов стерлингов.Напомним, что ранее интерес к защитнику "Челси" также приписывали испанскому "Реалу Мадрид", английскому "Манчестер Юнайтед" и итальянскому "Ювентусу".Поделиться: