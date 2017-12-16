"Реал Мадрид" и "МЮ" ведут переговоры по трансферу Пауло Дибалы из "Ювентуса"

19 декабря 2017 00:21

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" ведет переговоры по возможному трансферу молодого нападающего сборной Аргентины Пауло Дибалы, в настоящее время выступающего в составе итальянской команды "Ювентус".Сообщается о том, что представители "королевского клуба" встречались с агентом 24-летнего аргентинца, которым является его брат Густаво Дибала. При этом отмечается, что "Реал" не единственный, с кем контактировал брат Дибалы, он по сообщениям зарубежных источников, также общался и с представителями английского клуба "Манчестер Юнайтед".Кроме этого говорится о том, что в "Ювентусе" готовы отпустить Пауло Дибалу следующим летом за очень хорошее предложение.Поделиться: