Пьер-Эмерик Обамеянг может продлить контракт с "Боруссией Дортмунд"

18 декабря 2017 23:59

Нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг может в ближайшее время начать переговоры по продлению своего контракта с немецким футбольным клубом "Боруссия Дортмунд", за который выступает уже несколько лет.По информации немецких спортивных газет, 28-летний форвард готов поставить свою подпись под новым соглашением с "дортмундцами", и это несмотря на большой к нему интерес со стороны разных клубов. Отмечается, что новый контракт будет рассчитан до 2021 года, при этом он будет на улучшенных условиях.В нынешнем сезоне Обамеянг забил уже 15 голов в 15 сыгранных матчах в немецкой Бундеслиге.Поделиться: