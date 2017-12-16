"Челси" хочет продлить контракт Андреаса Кристенсена

18 декабря 2017 23:32

Лондонский футбольный клуб "Челси" собирается в начале следующего года провести переговоры по продлению контракта со своим молодым центральным защитником сборной Дании Андреасом Кристенсеном.Сообщается о том, что "синие" готовы подписать новое соглашение с 21-летним игроком линии обороны, и это несмотря на то, что действующий контракт Кристенсена рассчитан до лета 2020 года.Отметим, что в нынешнем сезоне Андреас Кристенсен очень уверенно начал свои выступления в составе "Челси", регулярно выходя на поле с первых минут. На данный момент датчанин сыграл за лондонскую команду в 14 матчах английской Премьер-лиги.Поделиться: