﻿

"Челси" хочет продлить контракт Андреаса Кристенсена

18 декабря 2017 23:32
Лондонский футбольный клуб "Челси" собирается в начале следующего года провести переговоры по продлению контракта со своим молодым центральным защитником сборной Дании Андреасом Кристенсеном.
"Челси" хочет продлить контракт Андреаса Кристенсена

Сообщается о том, что "синие" готовы подписать новое соглашение с 21-летним игроком линии обороны, и это несмотря на то, что действующий контракт Кристенсена рассчитан до лета 2020 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне Андреас Кристенсен очень уверенно начал свои выступления в составе "Челси", регулярно выходя на поле с первых минут. На данный момент датчанин сыграл за лондонскую команду в 14 матчах английской Премьер-лиги.

Категория: Трансферы Англия, Трансферы Челси
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2018 © BigTransfers.ru