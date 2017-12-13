"Реал Мадрид" может выкупить у "ПСЖ" трансфер Неймара

13 декабря 2017 21:36

Действующий чемпион Испании мадридский футбольный клуб "Реал" может попробовать выкупить у французской команды "Пари Сен-Жермен" трансфер нападающего сборной Бразилии Неймара, о чем сообщается британской прессой.Отмечается, что "королевский клуб" ранее уже рассматривал вариант покупки 25-летнего форварда, но теперь они по словам зарубежных источников, готовы следующим летом попробовать договориться с "парижанами" по поводу трансфера Неймара. Отмечается, что "Реал" якобы готов предложить "ПСЖ" все те же 222 миллиона евро, за которые бразильский футболист перешел этим летом в стан французского клуба из "Барселоны".На данный момент за "ПСЖ" Неймар забил 9 голов 12 матчах Лиги 1, и 6 голов в 6 матчах Лиги чемпионов.Поделиться: