"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

10 декабря 2017 18:00

В 16-м тур чемпионата Англии по футболу состоится главный матч сезона, на поле сыграют команды "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 19:30 по московскому времени.Прогноз. На текущий момент "горожане" выглядят более уверенно, и являются небольшими фаворитами на бумаге. Но на стороне "манкунианцев" домашней трибуны и поддержка болельщиков, а также хитрые комбинации "особенного". Есть вероятность, что команды сыграют вничью, либо как ни странно, победит "Манчестер Юнайтед".Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" будет доступна на канале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 19:30 (время московское).Поделиться: