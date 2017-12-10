"Спартак" - ЦСКА, прогноз, прямая онлайн трансляция

10 декабря 2017 14:43

Сегодня в рамках чемпионата России по футболу 2017/2018 состоится главный матч 20-го тура, в котором в московском дерби сыграют "Спартак" и ЦСКА, прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 16:30 по московскому времени.Прогноз. В нынешнем сезоне "красно-белые" выступают не так, как в прошлом, при этом "красно-синие" также не в лучшем своем состоянии. На стороне "Спартака" будет поддержка трибун своего стадиона, но при этом будет и груз ответственности, особенно после проигрыша "Ливерпулю" с неприличным счетом 7:0 в Лиге чемпионов. Есть вероятность, что команды могут сыграть вничью.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Спартак" - ЦСКА будет доступна на канале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 16:30 (время московское).Поделиться: