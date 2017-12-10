"Челси" зимой может выкупить у ЦСКА трансфер Головина

10 декабря 2017 14:35

Действующий чемпион английский Премьер-лиги лондонская команда "Челси" может этой зимой выкупить у российского клуба ЦСКА трансфер молодого полузащитника сборной России Александра Головина.По информации британских спортивных газет, в стане "аристократов" рассматривают вариант покупки 21-летнего игрока "красно-синих", который несмотря на юный возраст, стал уже одним из лидеров ЦСКА на поле. По данным источника, "Челси" может предложить за Головина около 15 миллионов фунтов стерлингов, при этом рассматривает вариант того, что футболист сможет провести оставшуюся часть нынешнего сезона в ЦСКА уже на правах аренды.Напомним, что ранее сообщалось о том, что Головиным заинтересовались "Барселона" и "Арсенал".Поделиться: