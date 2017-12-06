Обамеянг из "Боруссии" заинтересовал "Челси"

06 декабря 2017 21:59

Нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг, выступающий в составе немецкой команды "Боруссия Дортмунд" попал в трансферный список действующих чемпионов английской Премьер-лиги лондонский клуб "Челси".Как пишут британские спортивные издания, главный тренер "аристократов" итальянский специалист Антонио Конте хотел бы видеть 28-летнего форварда "желто-черных" в составе своей нынешней команды. Отмечается, что трансфер Обамеянга в "Челси" рассматривается уже во время ближайшего трансферного окна, которое откроется зимой.Ранее сообщалось о том, что тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп также заинтересован в Обамеянге, который ы нынешнем сезоне забил уже 11 голов в 12 матчах чемпионата Германии.Поделиться: