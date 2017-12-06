"Ливерпуль" - "Спартак", прогноз, прямая онлайн трансляция

06 декабря 2017 21:46

Сегодня в шестом матче группового этапа Лиги чемпионов российский футбольный клуб "Спартак Москва" сыграет на выезде против английской команды "Ливерпуль", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 22:45 по московскому времени.Прогноз. "Красно-белые" уже обеспечили себе выступление в весенней части еврокубков, и именно в Лиге Европы. Но сегодня есть возможность побороться за выход в одну восьмую Лиги чемпионов, для этого надо обыграть "Ливерпуль". Не смотря на статус соперника, "Спартак" может победить, тем не менее, более вероятным результатом может стать ничья.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Спартак" будет доступна на канале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 22:45 (время московское).Поделиться: