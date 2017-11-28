"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

02 декабря 2017 19:06

Сегодня в чемпионате Англии по футболу состоится главный матч 15-го тура, в котором лондонский "Арсенал" сыграет на своем поле с "Манчестер Юнайтед", прямая онлайн видео трансляция начнется в 20:30 по московскому времени.Прогноз. В таких встречах определить фаворита не очень просто, результат может быть непредсказуемым. На стороне "канониров" статус своего домашнего стадиона и поддержка трибун, на стороне "манкунианцев" "особенны" тренер, который может переиграть наставника соперника тактически.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" будет доступна на канале "Матч ТВ", посмотреть игру можно начиная с 20:30 (время московское).Поделиться: