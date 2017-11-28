"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

28 ноября 2017 21:28

Сегодня в чемпионате Англии состоится матч 14-го тура Премьер-лиги, в котором команда "Уотфорд" сыграет на своем поле против футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", прямая онлайн видео трансляция начнется в 23:00 по московскому времени.Прогноз. В нынешнем сезоне подопечные португальского тренера Жозе Моуринью являются одними из главных претендентов на победу в чемпионате Англии, и в матче против "Уотфорда" они будут фавориты. Есть вероятность, что "МЮ" выиграет и наберет очередные три очка.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" будет показана на общедоступном канале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 23:00 (время московское).Поделиться: