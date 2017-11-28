"Спартак" - "Зенит", прогноз, прямая онлайн трансляция

27 ноября 2017 17:28

Сегодня в чемпионате России по футболу состоится главный матч 18-го тура, в котором московский "Спартак" сыграет на своем поле против санкт-петербургского "Зенита", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 19:30 по московскому времени.Прогноз. В таких матчах фаворитов не часто можно определить, так как вне зависимости от формы команд, и та и другая может выиграть с помощью мотивации. Но если отталкиваться от первой игры этого сезона, в которой "Зенит" уверенно разгромил "Спартак" со счетом 5:1, то можно предположить, что и сегодня "сине-бело-голубые" могут снова выиграть.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Спартак Москва" - "Зенит" будет доступна на канале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 19:30 (время московское).Поделиться: