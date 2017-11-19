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"Базель" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

22 ноября 2017 21:32
Сегодня английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграет в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде против швейцарского "Базеля", прямая онлайн видео трансляция начнется в 22:45 по московскому времени.
"Базель" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. Несмотря на статус гостевого матча, подопечные португальского наставника Жозе Моуринью выглядят явными фаворитами в этом матче. Есть вероятность того, что "манкунианцы" уверенно обыграют своего соперника.

Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Базель" - "Манчестер Юнайтед" будет доступна на канале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 22:45 (время московское).
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