"Базель" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

22 ноября 2017 21:32

Сегодня английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграет в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде против швейцарского "Базеля", прямая онлайн видео трансляция начнется в 22:45 по московскому времени.Прогноз. Несмотря на статус гостевого матча, подопечные португальского наставника Жозе Моуринью выглядят явными фаворитами в этом матче. Есть вероятность того, что "манкунианцы" уверенно обыграют своего соперника.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Базель" - "Манчестер Юнайтед" будет доступна на канале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 22:45 (время московское).Поделиться: