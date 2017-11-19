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Кейн хочет провести всю карьеру в "Тоттенхэме", несмотря на интерес "Реала Мадрид"

19 ноября 2017 17:44
Молодой нападающий сборной Англии Гарри Кейн заявил о том, что хотел бы провести всю свою карьеру футболиста в составе своей нынешней команды "Тоттенхэм Хотспур", и это несмотря на интерес со стороны испанского клуба "Реал Мадрид".
Кейн хочет провести всю карьеру в "Тоттенхэме", несмотря на интерес "Реала Мадрид"

24-летний нападающий привлек к себе внимание со стороны действующих победителей Лиги чемпионов, но заявил, что его все устраивает в составе "шпор", и что он никуда не хочет уходить.

"Моя цель состоит в том, чтобы играть всю свою карьеру провести только в "Тоттенхэме". У нас фантастическая команда, отличный тренер, профессиональный учебный центр и мы получим новый стадион. На данный момент меня здесь все устраивает, и я счастлив", - сказал Гарри Кейн.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Тоттенхэм Хотспур, Трансферы Реал Мадрид
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