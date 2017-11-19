"Зенит" - "Тосно", прогноз, прямая онлайн трансляция

19 ноября 2017 17:25

Сегодня в чемпионате России по футболу в его 17-м туре состоится матч в Санкт-Петербурге, где местный клуб "Зенит" сыграет с командой "Тосно", прямая онлайн видео трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.Прогноз. "Сине-бело-голубые" являются лидерами в этой встрече, и в погоне за московским "Локомотивом", "Зенит" сделает сегодня все, чтобы выиграть. Скорее всего питерский клуб обыграет гостей с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча "Зенит" - "Тосно" будет доступна на спортивном канале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 19:00 (время московское).Поделиться: