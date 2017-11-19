"Леганес" - "Барселона", прогноз, прямая онлайн трансляция

18 ноября 2017 17:21

Сегодня в рамках 12-го тура чемпионата Испании по футболу состоится очень интересный матч, в котором сыграют команды "Леганес" и "Барселона", прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:15 по московскому времени.Прогноз. Как обычно, "сине-гранатовые" являются явным фаворитом в противостоянии с соперником такого уровня, как "Леганес", и даже статус своего поля не дает какого либо преимущества хозяевам. Есть вероятность того, что "Барселона" выиграет с разницей в несколько мячей.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию матча чемпионата Испании "Леганес" - "Барселона" можно будет посмотреть бесплатно на странице канала "Сила ТВ" https://vk.com/silatv, начало игры в 18:15 (время московское).Поделиться: