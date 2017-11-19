"Краснодар" - "Спартак", прогноз, прямая онлайн трансляция

18 ноября 2017 13:54

Сегодня в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу состоится очень интересный матч, в котором сыграют "Краснодар" и "Спартак", прямая онлайн видео трансляция начнется в 16:30 по московскому времени.Прогноз. Явного фаворита выделить в этом противостоянии не просто, уровень обоих соперников примерно одинаков. В такой ситуации на первое место может выйти поддержка родных трибун для "быков", которая может им помочь обыграть "красно-белых".Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию матча чемпионата России "Краснодар" - "Спартак Москва" можно будет на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", начало игры в 16:30 (время московское).Поделиться: