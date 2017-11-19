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"Краснодар" - "Спартак", прогноз, прямая онлайн трансляция

18 ноября 2017 13:54
Сегодня в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу состоится очень интересный матч, в котором сыграют "Краснодар" и "Спартак", прямая онлайн видео трансляция начнется в 16:30 по московскому времени.
"Краснодар" - "Спартак", прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. Явного фаворита выделить в этом противостоянии не просто, уровень обоих соперников примерно одинаков. В такой ситуации на первое место может выйти поддержка родных трибун для "быков", которая может им помочь обыграть "красно-белых".

Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию матча чемпионата России "Краснодар" - "Спартак Москва" можно будет на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", начало игры в 16:30 (время московское).
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