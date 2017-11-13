Англия - Бразилия, прогноз, прямая онлайн трансляция

14 ноября 2017 22:00

Сегодня сборная Англии по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 сыграет в товарищеском матче с командой Бразилии, прямая онлайн видео трансляция этого очень важного товарищеского матча начнется в 23:00 по московскому времени.Прогноз. В этой игре нет явного фаворита, если сборная Бразилии обладает более сильным составом и более техничными игроками, то на стороне англичан огромная поддержка переполненных трибун стадиона "Уэмбли". Есть вероятность, что игра может завершиться вничью или победой Бразилии.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию товарищеского матча Англия - Бразилия можно будет на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", начало этой очень интересной игры состоится в 23:00 (время московское).Поделиться: