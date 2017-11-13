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Англия - Бразилия, прогноз, прямая онлайн трансляция

14 ноября 2017 22:00
Сегодня сборная Англии по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 сыграет в товарищеском матче с командой Бразилии, прямая онлайн видео трансляция этого очень важного товарищеского матча начнется в 23:00 по московскому времени.
Англия - Бразилия, прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. В этой игре нет явного фаворита, если сборная Бразилии обладает более сильным составом и более техничными игроками, то на стороне англичан огромная поддержка переполненных трибун стадиона "Уэмбли". Есть вероятность, что игра может завершиться вничью или победой Бразилии.

Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию товарищеского матча Англия - Бразилия можно будет на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", начало этой очень интересной игры состоится в 23:00 (время московское).
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