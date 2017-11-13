Россия - Испания, прогноз, прямая онлайн трансляция

14 ноября 2017 20:27

Сегодня сборная России по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 сыграет в товарищеском матче с командой Испании, прямая онлайн видео трансляция этого очень важного товарищеского матча начнется в 21:45 по московскому времени.Прогноз. Российские футболисты в этой встрече не выглядят фаворитами, так как соперник очень высокого уровня, при этом не так давно испанцы выигрывали чемпионаты Европы и мира. При всем при этом, у сборной России есть шансы на то, чтобы сыграть вничью, при поддержке переполненных трибун.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию товарищеского матча Россия - Испания можно будет на Первом канале, начало этой очень интересной игры состоится в 21:45 (время московское).Поделиться: