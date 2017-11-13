"Наполи" хочет выкупить у "Барселоны" трансфер Суареса

13 ноября 2017 19:40

Итальянский футбольный клуб "Наполи" рассматривает возможность во время зимнего январского трансферного окна выкупить у испанской команды "Барселона" права на атакующего игрока Дениса Суареса.Сообщается о том, что в стане "неаполитанцев" готовы вернуться к переговорам по трансферу 23-летнего испанца, который в нынешнем сезоне защищает цвета каталонского клуба.Возможно Суарес и будет готов рассмотреть такой вариант трансфера из "Барселоны" в "Наполи", так как в составе "сине-гранатовых" получает недостаточно много игрового времени, хотя и успех в нынешнем сезоне в шести матчах Примеры забить два гола.Поделиться: