Россия - Аргентина, прогноз, прямая онлайн видео трансляция

11 ноября 2017 14:15

Сегодня в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018, сборная России сыграет против команды из Аргентины с Лионелем Месси в составе, прямая онлайн видео трансляция начнется в 16:00 по московскому времени.Прогноз. По составу сборная Аргентины одна из лучших в мире даже без Месси, а с ним тем более. Гости являются явными фаворитами в этом противостоянии, но есть вероятность того, что игроки российской сборной могут достойно сыграть и добиться ничейного результата.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию товарищеского матча Россия - Аргентина можно будет на Первом канале, начало ее состоится в 16:00 (время московское).Поделиться: