"Реал Мадрид" - "Лас-Пальмас", прогноз, прямая онлайн трансляция

05 ноября 2017 21:18

Сегодня в чемпионате Испании по футболу состоится матч 11-го тура, в котором действующий чемпион мадридский "Реал" на своем поле сыграет с командой "Лас-Пальмас", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 22:45по московскому времени.Прогноз. В этом противостоянии "королевский клуб" является явным фаворитом, есть большая вероятность того, что "Реал" обыграет гостей уверенно и с разницей в несколько мячей.Прямую онлайн видео трансляцию матча чемпионата Испании по футболу "Реал Мадрид" - "Лас-Пальмас" можно будет посмотреть на странице спортивного канала "Сила" https://vk.com/silatv, начало игры состоится в 22:45 (время московское).Поделиться: