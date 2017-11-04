"Локомотив" - ЦСКА, прогноз, прямая онлайн трансляция

05 ноября 2017 15:07

Сегодня в чемпионате России по футболу состоится главный матч 16-го тура, в котором сыграют две московские команды "Локомотив" и ЦСКА, прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 16:30 по московскому времени.Прогноз. Учитывая текущее состояние команд, определить явного фаворита практически невозможно, оба соперника на данный момент примерно на одинаковом уровне. И есть вероятность того, что "Локомотив" и ЦСКА сыграют сегодня вничью, что будет на руку их соперникам.Прямую онлайн видео трансляцию матча чемпионата России по футболу "Локомотив" - ЦСКА можно будет посмотреть на общедоступном канале "Матч ТВ", начало игры состоится в 16:30 (время московское).Поделиться: