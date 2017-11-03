"Барселона" и "Арсенал" интересуются трансфером Головина из ЦСКА

04 ноября 2017 22:32

Сразу два европейских топ-клуба испанская "Барселона" и английский "Арсенал" рассматривают вариант трансфера молодого полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина.Как сообщают британские газеты, тренерский штаб "канониров" обратил свое внимание на 21-летнего игрока "армейцев" еще прошедшим летом во время Кубка Конфедераций. Теперь к "Арсеналу" присоединилась и "Барселона", которая отправляла своих скаутов на матч Лиги чемпионов между "Базелем" и ЦСКА, где они смотрели за игрой Головина.Отметим, что Александр Головин по праву привлек внимание таких больших клубов, так как уже постепенно становится лидером ЦСКА, показывая футбол высокого уровня.Поделиться: